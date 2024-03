Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église, samedi 8 juin 2024.

Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église Manche

9h 14h concert Historic program. Chorales et fanfares américaines se succéderont pour des déambulations.

12h pique-nique.

14h30 grande parade de Historic program, chorales et fanfares américaines.

19h30 théâtre documentaire le silence des voix qui se sont tues . Lecture de texte sur une projection de documentaire évoquant le Général de Gaulle et le Général Eisenhower.

20h45 concert de Flavie Dolley.

21h30 concert Kind of Queen, reprises du groupe Queen.

23h25 concert du Duo Caractère Amazing Grace.

23h30 feu d’artifice

9h 14h concert Historic program. Chorales et fanfares américaines se succéderont pour des déambulations.

12h pique-nique.

14h30 grande parade de Historic program, chorales et fanfares américaines.

19h30 théâtre documentaire le silence des voix qui se sont tues . Lecture de texte sur une projection de documentaire évoquant le Général de Gaulle et le Général Eisenhower.

20h45 concert de Flavie Dolley.

21h30 concert Kind of Queen, reprises du groupe Queen.

23h25 concert du Duo Caractère Amazing Grace.

23h30 feu d’artifice .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 09:00:00

fin : 2024-06-08 23:30:00

6 rue Eisenhower

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

L’événement Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Baie du Cotentin