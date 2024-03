Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église, jeudi 6 juin 2024.

Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église Manche

10h 12h exposition de véhicules d’époque.

12h30 14h exposition de véhicules (à confirmer)

14h15 14h45 démonstration commentée sur les gliders (planeurs), reconstitution historique. Animation proposée par le Camp Géronimo.

15h 15h30 démonstration commentée sur les parachutistes et les premiers combats, reconstitution historique. Animation proposée par le Camp Géronimo.

15h30 17h concert Honor Team (Greg Reed), formation américaine, musique cuivres/jazz.

18h concours de mode année 40.

19h30 concert des ladies for liberty, musique des Andrew Sisters des années 30-40-50.

20h30 concert de Dancing Day, chanson françaises des années 30-40-50.

22h concert de Flying Chikens, musique rockabilly.

Début : 2024-06-06 10:00:00

fin : 2024-06-06 23:45:00

6 rue Eisenhower

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

L’événement Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Baie du Cotentin