Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église, mercredi 5 juin 2024.

Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église Manche

10h 13h exposition de véhicules d’époque.

11h- 12h défilé de véhicule militaire.

14h saut de précision sur la place de l’église.

15h 15h30 démonstration commentée sur la sticks paras, reconstitution historique sur les parachutistes américains avant leur saut. Animation proposée par le Camp Géronimo.

15h45 16h15 démonstration commentée sur les gliders (planeurs) , reconstitution historique. Animation proposée par le Camp Géronimo.

17h-19h exposition de véhicules d’époque.

18h église, concert de Michael Fitzpatrick.

18h45 place de l’église, concert de Michael Fitzpatrick.

19h30 concert de Catherine Dargent, chanson française des années 40.baie du cotentin defile vehicule char militaire sainte mere eglise juin dday normandie

21h comédie musicale. Memory of Normandy, sur l’histoire des civils normands, résistants ou non pendant l’Occupation et en particulier le destin de deux sœurs que la vie à séparer. Spectacle écrit et composé par Elodie Dolley.

23h30 23h45 démonstration commentée de l’utilisation de deux phares de recherche anti-aériens. Animation proposée par le Camp Géronimo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 10:00:00

fin : 2024-06-05 23:45:00

6 rue Eisenhower

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie

L’événement Journée festive à Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Baie du Cotentin