Journée festive à Sainte-Mère-Eglise, 4 juin 2022, .

Journée festive à Sainte-Mère-Eglise

2022-06-04 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-04 00:00:00 00:00:00

11h : Concert d’une chorale de Historic Programm à l’église

11h : Présentation du rôle des parachute Riggers, rôle des aumôniers au sein des unités aéroportées par le groupe Enfer Normand et Ruben Martin.

12h-17h : Succession de formations sur scène et parade en ville de 800 musiciens et choristes américains.

21h-22h30 : soirée concert avec « Blue Grass Burger»

22h45-minuit : Concert de « Big dood and hot swinger »

dernière mise à jour : 2022-05-27 par