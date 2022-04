Journée festive à Minversheim, 8 mai 2022, .

Journée festive à Minversheim

2022-05-08 09:00:00 – 2022-05-08 20:00:00

Tout au long de la journée, l’ASCLM vous divertie à Minversheim ! Dès 9h, débute la Marche Populaire. A partir de 10h, découvrez l’exposition de vieilles mécaniques puis flânez dans le Marché du Terroir : structures gonflables, tournoi de pétanque à partir de 14h… Et bien sûr, buvette et restauration sur place : assiette strasbourgeoise, burger frites et grillades tout au long de la journée.

Tout au long de la journée, l’ASCLM vous divertie à Minversheim ! Dès 9h, débute la Marche Populaire. A partir de 10h, découvrez l’exposition de vieilles mécaniques puis flânez dans le Marché du Terroir : structures gonflables, tournoi de pétanque à partir de 14h… Et bien sûr, buvette et restauration sur place : assiette strasbourgeoise, burger frites et grillades tout au long de la journée.

dernière mise à jour : 2022-04-23 par