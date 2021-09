Adelans-et-le-Val-de-Bithaine Abbaye de Bithaine Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, Haute-Saône Journée festive à l’Abbaye de Bithaine Abbaye de Bithaine Adelans-et-le-Val-de-Bithaine Catégories d’évènement: Adelans-et-le-Val-de-Bithaine

Haute-Saône

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye de Bithaine

Visite libre des intérieurs et des extérieurs de l’abbaye. Découvrez les murs anciens de ce lieu blotti dans son écrin de verdure, entre forêts, rivières et vallons. Profitez de son 24e salon d’art contemporain “En Famille”.

4€ | Gratuit – 12 ans

Au coeur d’une ancienne cistercienne Abbaye de Bithaine 70200 Adelans et le Val de Bithaine Adelans-et-le-Val-de-Bithaine Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

