**Dimanche 13 juin 2021, de 9h à 19h, l’association “Les Amis de la Ferme du Sens & Co”, organise une journée de lancement de son projet de bistro tiers-lieu : ateliers, animations et restauration bio et locales seront au rendez-vous.** Venez découvrir, dans une ambiance festive, certaines des activités qui seront proposées, à l’ouverture, au printemps 2022. * [Programme complet](https://fermedusens.org/2021/05/le-13-juin.html) * [Inscriptions aux différentes activités ou animations](https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-ferme-du-sens-and-co/evenements/journee-de-lancement) Dimanche 13 juin 2021, de 9h à 19h, l’association “Les Amis de la Ferme du Sens & Co”, organise une journée de lancement de son projet de bistro tiers-lieu Ferme du sens Rue des Fusillés 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

