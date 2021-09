Capinghem quartier Humanicité Capinghem, Nord Journée festive à Humanicité quartier Humanicité Capinghem Catégories d’évènement: Capinghem

Le 02 octobre prochain, nous vous donnons rendez-vous en matinée et pour la journée à un certain nombre d’étapes festives qui vous le feront découvrir ! 10h : Accueil personnalités et public 10H15 à 12h : « Rencontre projets » avec tous les acteurs de la vie associative du quartier Humanicité ANIMATIONS (Place Gandhi) : 10h30 à 11h : Démo Cirque, avec le CRAC 11h à 11h10 : Hip Hop, par Human’ Art. 11h10 à 11h30 : Chants Human’ Art 11h30 à 12h : Rock avec « Né sous X » 12h à 12h45 : Fanfare Double Dévédé 12h00 à 13h00 : Apéri-frites ANIMATIONS ESPACE MASSELOT : 10h à 15h : Expo-rencontre à l’Espace Masselot. 13h à 13h45 : Fanfare Double Dévédé 15h30 : Goûter / Rencontre avec les élus SALLE GESQUIERE 19h00 : The Great Disaster, théâtre du Grand Bleu (réservation en mairie, 3 euros)

entrée libre

Le quartier Humanicité s’est construit sur une décennie et continue de se développer. Mais – à part si vous y habitez, ou y exercez une activité – , le connaissez-vous vraiment ? quartier Humanicité 59160 capinghem Capinghem Nord

