Venez fêter l’été le samedi 3 juillet au parc Pasteur ! La Ville de Châteaubourg et ses partenaires sont heureux de vous proposer une journée festive, conviviale, et familiale ! Au sein du parc Pasteur, le samedi 3 juillet, de 15h à 22h, venez profiter d’un programme gratuit entre musique, danse, percussion et autres surprises… Restauration et buvette sur place. Retrouvez le programme en téléchargement en bas à droite. Pour plus d’informations, contactez Shirley Piron, responsable Culture Communication au 06 87 64 99 44.

