Journée festive à Carentan Carentan-les-Marais, samedi 8 juin 2024.

Toute la journée l’Atelier du photographe, séance de dédicace de l’ouvrage J.C STASI Normandie 1944, ils l’ont fait. Quarante témoignages de vétérans alliés. Contact Julien Delavier > 06 27 15 13 36

10h 16h port de plaisance, grand rassemblement de véhicules d’époque (jeeps, dodges et autres modèles).

14h30 place de la République, concerts avec le Big Band de Normandy Jazz Patrol et démonstration de danse swing avec Rock N’Go.

16h place de la République, arrivée de cornemuses, annonçant l’arrivée de la marche.

16h30 rue Holgate et place de la République, GRANDE PARADE avec l’arrivée de l’EXODE (reconstitution de l’exode des civils en tenues d’époque) et de la Carentan Liberty March.

17h place de la République, concert du chanteur Scott Randhal Rhodes Steele Penny , mascotte des restaurants Oncle Scott.

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08 19:00:00

Place de la République

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie

