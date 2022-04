Journée festive à Carentan

Journée festive à Carentan, 4 juin 2022, . Journée festive à Carentan

2022-06-04 – 2022-06-04 11h à 12h : Défilé de véhicules dans le centre ville.

14h30 : Animations musicales

A partir de 16h30 : Grande parade, arrivée de la Carentan Liberty March, 150 hommes en tenue militaire d’époque. Suivie de la reconstitution d’un exode avec des civils et divers véhicules civils et militaires. Reconstitution de la prise d’armes de 1944 sur la place. 11h à 12h : Défilé de véhicules dans le centre ville.

14h30 : Animations musicales

A partir de 16h30 : Grande parade, arrivée de la Carentan Liberty March, 150 hommes en tenue militaire d’époque. Suivie de la reconstitution d’un exode avec des… 11h à 12h : Défilé de véhicules dans le centre ville.

14h30 : Animations musicales

A partir de 16h30 : Grande parade, arrivée de la Carentan Liberty March, 150 hommes en tenue militaire d’époque. Suivie de la reconstitution d’un exode avec des civils et divers véhicules civils et militaires. Reconstitution de la prise d’armes de 1944 sur la place. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville