Thèmes de la visite : Visite du verger de noyers et noisetiers (conversion agriculture biologique). Découverte du troupeau bovin. Échanges sur les thèmes de l’irrigation et des labels de qualité (foie gras, noix, viandes…)

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE L’AGRICULTURE DU TERRITOIRE DE CAUVALDOR !

La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne et la Chambre d’Agriculture du Lot organisent une opération fermes ouvertes baptisée « le bonheur est dans nos fermes ». L’objectif est de faire découvrir, la diversité des exploitations et la réalité quotidienne du travail des agriculteurs.

Des agricultrices et des agriculteurs ouvrent leurs fermes au grand public à travers tout le territoire de la Communauté de communes Cauvaldor. L’occasion devisiter 10 exploitations agricoles variées et de découvrir des métiers souvent méconnus.

Les visiteurs pourront ainsi découvrir les coulisses de l’agriculture en compagnie de producteurs passionnés. Arboriculteurs, éleveurs, viticulteurs… seront vos guides au sein des exploitations. Au programme, des visites pour toute la famille : balade à travers les champs et les près, présentation de méthodes culturales innovantes, dégustations… Les enfants pourront profiter d’activités ludiques : ateliers jeux et dessins, caresser les animaux, participer à la traite…

La diversité des productions agricoles du territoire sera mise en avant : brebis, chèvres, vaches laitières et nourrices, volailles et canards, céréales, noix, fruits plantes aromatiques, vignes… Cette diversité reflète l’abondance et la qualité des produits agricoles sur Cauvaldor : noix AOP Périgord, agneau Label Rouge fermier du Quercy, fromages AOP Rocamadour, canards IGP sud-ouest, vins IGP des Coteaux de Glanes… Pour que le plus grand nombre d‘habitants de Cauvaldor puissent profiter de cette journée « Fermes ouvertes », les exploitations participantes ont été choisies de façon homogène sur le territoire à Payrac, Cressensac, Miers, Glanes, Rocamadour, Sousceyrac…

