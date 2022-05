Journée fermentations hors boissons Lalaye Lalaye Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lalaye

Journée fermentations hors boissons Lalaye, 8 mai 2022, Lalaye. Journée fermentations hors boissons Lalaye

2022-05-08 – 2022-05-08

Lalaye Bas-Rhin Lalaye La journée vous donnera une vue d’ensemble sur ces mondes invisibles mais combien actifs et les repères pour les cultiver sans risques et sans contraintes. Cette initiation sera complétée par des recettes culinaires permettant de faire vos premières expériences. +33 3 88 58 91 44 La journée vous donnera une vue d’ensemble sur ces mondes invisibles mais combien actifs et les repères pour les cultiver sans risques et sans contraintes. Cette initiation sera complétée par des recettes culinaires permettant de faire vos premières expériences. Lalaye

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lalaye Autres Lieu Lalaye Adresse Ville Lalaye lieuville Lalaye Departement Bas-Rhin

Lalaye Lalaye Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lalaye/

Journée fermentations hors boissons Lalaye 2022-05-08 was last modified: by Journée fermentations hors boissons Lalaye Lalaye 8 mai 2022 Bas-Rhin Lalaye

Lalaye Bas-Rhin