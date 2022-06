Journée Ferme Ouverte Duhort-Bachen, 17 juillet 2022, Duhort-Bachen.

Journée Ferme Ouverte

abbaye Saint Jean de La Castelle route de Cazères Duhort-Bachen Landes route de Cazères abbaye Saint Jean de La Castelle

2022-07-17 09:00:00 – 2022-07-17 17:00:00

route de Cazères abbaye Saint Jean de La Castelle

Duhort-Bachen

Landes

EUR Venez découvrir ou redécouvrir les melons de Cazères lors d’une journée Ferme Ouverte. Et oui, découvrez une exploitation maraichère produisant du melon et des légumes de saison dans le cadre d’une agriculture raisonnée.

Au programme :

– à 9h : Accueil & Petit-déjeuner

– à 10h : Visite de la Meloneraie, des serres & intervention d’un technicien maraîchage

– à 12h : Apéritif offert & repas couscous maison animé par La Mayoral

– à 14h30 : Animations diverses pour petits et grands.

Une journée idéale à passer en famille, entre amis, en couple, réservez vite votre journée !

©agez dimitri

route de Cazères abbaye Saint Jean de La Castelle Duhort-Bachen

