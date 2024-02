Journée Femmes ingénieures Cité des sciences et de l’Industrie Paris, samedi 10 février 2024.

Journée Femmes ingénieures Cet événement a pour but de montrer au public la variété des sciences de l'ingénieur et l'intérêt de ces larges domaines d'activités pour les femmes, pour créer de nouvelles vocations. 10 et 11 février Cité des sciences et de l'Industrie

À l’occasion de la Journée internationale des femmes de science, la Cité des sciences et de l’industrie organise, comme chaque année, un week-end entier autour des femmes ingénieures.

Cet événement s’inscrit dans le programme annuel « Un ingénieur, un projet », dispositif de médiation visant à faire connaître les sciences de l’ingénieur et leur savoir-faire ainsi qu’à susciter des rencontres avec des ingénieurs.

Les femmes peuvent aujourd’hui acquérir des savoir-faire dans des domaines d’activités comme la sidérurgie, les télécommunications, l’énergie… Des domaines souvent considérés comme masculins. Pourtant, les compétences n’ont ni sexe ni genre. Chercheuses, ingénieures et techniciennes, célèbres ou inconnues, font avancer la science tous les jours, tout autant que les hommes. Cet événement a pour but de montrer au public la variété des sciences de l’ingénieur et l’intérêt de ces larges domaines d’activités pour les femmes, pour créer de nouvelles vocations.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France La Cité des sciences et de l'industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette.