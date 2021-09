Roubaix La fabrik Nord, Roubaix Journée Femme et entrepreneuriat La fabrik Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Journée Pow’her : Ateliers autour : – de la sensibilisation – création d’entreprise – oser, lever les freins Pour en savoir plus (inscription…) contacter la MIE Roubaix

Inscription, gratuit

Semaine 3 : l'emploi et l'entrepreneuriat au féminin

