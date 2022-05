Journée Féminine de Pétanque à Sévérac-le-Château

Journée Féminine de Pétanque à Sévérac-le-Château, 14 juillet 2022, . Journée Féminine de Pétanque à Sévérac-le-Château

2022-07-14 – 2022-07-14 Rendez-vous au boulodrome, rue de la Petite Côté à Sévérac.

– Dès 9h concours tête à tête 50%+mises

– 14h30 concours doublette 300€+mises

Restauration sur place à partir de 12h. Inscriptions à partir du 1er juin 2022 sur le site www.petanquecheminoteseveracdaveyron.fr Une journée de pétanque féminine proposée par la Pétanque Cheminote. Rendez-vous au boulodrome, rue de la Petite Côté à Sévérac.

Restauration sur place à partir de 12h. Inscriptions à partir du 1er juin 2022 sur le site www.petanquecheminoteseveracdaveyron.fr

