Pont-Aven Finistère Pont-Aven Passez une journée en famille autour de l’exposition actuelle « Vivian Maier e(s)t son double » Mini-ateliers, visites, jeux pour découvrir Vivian Maier. À partir de 4 ans. Tarif : gratuit pour les moins de 18 ans.

