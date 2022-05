Journée Familles Clermont-Dessous, 21 mai 2022, Clermont-Dessous.

Journée Familles Salle des fêtes Saint-Médard Clermont-Dessous

2022-05-21 10:30:00 – 2022-05-21 Salle des fêtes Saint-Médard

Clermont-Dessous Lot-et-Garonne

Sur les côteaux du Pays de Serres se déroulera une journée d’animation pour petits et grand avec un programme convivial, ludique et sportif: 10h30 jeux grands format, pétanque et mölkky (quilles nordiques) pour toute la famille (gratuit). 12h pique-nique tiré du sac. A 14h départ d’une randonnée pédestre à travers monts et vallées, en partenariat avec l’association de marche les doux dingues ; 2 circuits seront proposés, un de 3km (environ 1h de marche) et un de 6.6km ( environ 2h30). Tenus sportive recommandée! Les inscriptions à la randonnée doivent se faire avant le 13 mai ( 5 euros de participation, individuel ou famille). L’heure du goûter sonnera à 17h, en mode auberge espagnole. Et la journée se terminera en musique avec une soirée karaoké (gratuit) avec la possibilité d’emmener un pique-nique pour votre repas sur place. Buvette sur place.

APE clermont dessous

Salle des fêtes Saint-Médard Clermont-Dessous

