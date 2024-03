Journée famille avec Reissa à Assier, Corn et Livernon Assier, samedi 16 mars 2024.

Journée famille avec Reissa à Assier, Corn et Livernon Assier Lot

Les intervenants du centre social et culturel REISSA vous offrent durant cette journée des moments de détente et de découverte avec du yoga, de la couture, du théâtre, des claquettes, de la danse Néo’Trad, du yoga du rire, des massages parents/enfants … pour la

famille, les plus jeunes et les adultes.

Les animations et ateliers sont répartis sur 3 lieux :

Assier, Corn et Livernon

Un espace sieste et temps calme est prévu à la salle des fêtes de Corn pour vous permettre de profiter de votre après-midi

Vous trouverez le détail de cette journée dans le programme

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

reissa

Assier 46320 Lot Occitanie

L’événement Journée famille avec Reissa à Assier, Corn et Livernon Assier a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Figeac