2022-08-19 10:00:00 – 2022-08-19 16:00:00 Rue du Puis Saint Côme Musée du Liège et du bouchon

Mézin Lot-et-Garonne

Mézin Lot-et-Garonne Vendredi 19 Août : Observation et découverte de la biodiversité locale avec Natur’animée le matin.

Chasse aux bouchons l’après-midi.

Prévoir un pique-nique pour le midi.

