Journée Famille avec le Musée du liège et du bouchon !

Journée Famille avec le Musée du liège et du bouchon !, 12 août 2022, . Journée Famille avec le Musée du liège et du bouchon !

2022-08-12 10:00:00 – 2022-08-12 16:00:00 Découverte de la nature avec Natur’animée le matin puis atelier créatif “Pica’liège” l’après-midi.

Prévoir un pique-nique pour le midi.

