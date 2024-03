Journée Familiale Salle A Noste Soustons, dimanche 24 mars 2024.

Journée familiale et ludique autour du thème de l’école alternative.

L’école Nidau organise une journée familiale et ludique autour du thème de l’école alternative, l’occasion de venir découvrir comment une école peut éduquer et fonctionner différemment. C’est l’occasion aussi de rencontrer et d’échanger avec des parents qui vivent cette expérience au

quotidien.

Mais aussi, si vous avez envie de passer un moment familial et convivial avec un spectacle musical pour petits et grands, Vent de Castanhas , des jeux géants en bois, de quoi se restaurer, et un petit marché artisanal.

L’entrée est gratuite, seuls le repas et la buvette sont payants.

Nous vous accueillerons avec plaisir, joie et bonne humeur!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 11:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Salle A Noste 17 rue de Moscou

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine beelertmartin@yahoo.fr

