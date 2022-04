Journée Familiale et Conviviale Place de l’église de Quimerc’h Quimerc'h Catégories d’évènement: Finistère

**En Journée (dès 15h)** : Jeux Bretons et Nature, Spectacle Jeune Public (déambulations et Spectacle), Musique Bretonne et Asturienne, crêpes… **Dès 19h** : Repas et Restauration rapide (possibilité de réserver les repas) **Dès 20h** : Concerts avec Les P’tits Yeux, Les Puceaux Sauvages et Telecamik ! Une journée pour se retrouver et passer du bon temps en famille ou entre amis. Des animations pour tous les âges. Gratuit.

Journée et Soirée autour du partage des cultures. Animations pour tous les publics. Place de l’église de Quimerc’h Place de l’église, 29590 Quimerc’h Quimerc’h Finistère

