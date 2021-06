Aubervilliers Le Point Fort Aubervilliers Journée EXPOS + CONCERT Le Point Fort Aubervilliers Catégorie d’évènement: Aubervilliers

Le dimanche 20 juin 2021

de 10h à 22h30

gratuit

FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE avec Douce France – Acte 2 Le Point Fort – L’été au Fort en week-ends ▶ Du 11 juin au 31 juillet 2021 Infos : villesdesmusiquesdumonde.com ⭐ AU PROGRAMME ⭐ ________ [ CONCERT ] 15h00- 22h30 ▪ 30 Nuances de noires ▪ The Resident ▪ Seksion Maloya ▪ Roger Raspail ________ EXPOS 10H00-20H30 avec Le collectif 20/20 Le collectif 20/20 rassemble une quarantaine d’artistes d’arts visuels : peintres, sculpteur.rices, plasticien.nes… Sous la halle du Point Fort d’Aubervilliers, le collectif organise une grande expo/vente avec plus de 1000 oeuvres au format 20×20 cm vendues 20 euros. La moitié des fonds récoltés sont à destination de VDMM afin de soutenir le projet « Fabrique Orchestrale » dans le cadre d’un projet culturel et social pour les demandeur.euse.s d’asile. _______ GRATUIT _______ COVID-19 Merci à tout.te.s de respecter quelques règles élémentaires : – Port du masque obligatoire. L’organisateur se réserve le droit de vous refuser l’accès si vous n’en avez pas, – Merci de respecter les distanciations physiques entre chacun.e, même en plein air, – Merci de vous laver les mains régulièrement. Du gel hydro alcoolique sera mis à votre disposition. ⚠ Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES Le Point Fort d’Aubervilliers (ancienne casse) 174 avenue Jean Jaurès 93300 ▹www.villesdesmusiquesdumonde.com ▹01 48 36 34 02 Concerts -> Musiques du Monde Le Point Fort 174 Avenue Jean Jaurès Aubervilliers 93300 Contact :Le Point Fort 0148363402 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/festival/la-programmation/indans-cite-c-fran-fanny-polly-607 https://www.facebook.com/villesdesmusiquesdumonde Concerts -> Musiques du Monde Musique

2021-06-20T10:00:00+02:00_2021-06-20T22:30:00+02:00

