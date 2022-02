Journée exceptionnelle avec René Frégni au Bleuet ! Banon Banon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Banon

Journée exceptionnelle avec René Frégni au Bleuet ! Banon, 19 février 2022

2022-02-19 11:00:00 – 2022-02-19 17:00:00
Place Saint Just Librairie Le Bleuet

Banon Alpes de Haute-Provence Banon EUR 12 12 Café littéraire à 11h, avec l’auteur manosquin René Frégni, autour de son dernier livre « Minuit dans la ville des songes » (Gallimard, février 2022), suivie d’une randonnée littéraire : informations et réservations nécessaires à resa.lebleuet@orange.fr. lebleuetbanon@orange.fr +33 4 92 73 25 85 http://www.lebleuet.fr/ Place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon

