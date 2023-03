Journée événements à l’Imprimerie « Trace » Route de St-Cirq Lapopie Concots Catégories d’Évènement: Concots

Lot 14h : portes ouvertes de l’Imprimerie Trace et Super Loto Editions, en compagnie des éditions Matière Grasse et de l’atelier Hors-Cadre Sérigraphie,

18h : apéro et dîner sur place,

20h : soirée de soutien à l’imprimerie Trace avec l’animation d’un Super Loto dans l’Usine à Croquette,

La soirée se clôturera en musique avec un concert de Youpi Les Zouzous ! Journée événements à l’Usine à Croquettes! TRACE – événement 04 03 2023

