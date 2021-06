Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne JOURNÉE ÉVÈNEMENT : « OBJECTIF LUNE » Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

En écho avec la reconstitution de l’astromobile présentée dans nos collections, animations et conférences seront proposées en partenariat avec l’Espace Mendès-France et la Société des Sciences. Il y a 50 ans, la Jeep Lunaire roulait pour la première fois sur le sol de la Lune et s’avérait précieuse pour les recherches des astronautes. Aujourd’hui, un autre rover automatisé, Persévérance, roule dans le delta desséché d’un sol martien. Que cherche t-il ? **- LA LUNE ET L’IMAGINAIRE** : de 17h00 à 18h30 (pour les 6-8 ans) La Lune a très souvent inspiré notre imaginaire et elle est à l’origine de plusieurs histoires, avec parfois des invraisemblances. Egalement sur inscription : – MISSION LUNE : de 15h00 à 17h00 (pour les 8-12 ans) La Lune est le seul astre du ciel à être facilement observable : au cours du temps elle nous présente des phases différentes, avec une lunette ou un télescope il est possible de voir des reliefs notamment des cratères . C’est aussi le seul astre en dehors de la terre, où l’humanité s’est posée. Découvrons ou redécouvrons notre satellite naturel et les étapes de son exploration, notamment des missions Apollo. – CONFÉRENCE : « DES ROUES SUR LA LUNE ET SUR MARS » à 20h30

