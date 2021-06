Vers-Pont-du-Gard Vers-Pont-du-Gard Gard, Vers-Pont-du-Gard Journée évènement au Pont du Gard Vers-Pont-du-Gard Vers-Pont-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Vers-Pont-du-Gard

Journée évènement au Pont du Gard Vers-Pont-du-Gard, 19 juin 2021-19 juin 2021, Vers-Pont-du-Gard. Journée évènement au Pont du Gard 2021-06-19 10:30:00 10:30:00 – 2021-06-19 18:42:00 18:42:00 La Bégude 400 route de Pont du Gard

Vers-Pont-du-Gard Gard Vers-Pont-du-Gard EUR 24 24 Exclusivité de la Région Occitanie, un journée événement tout compris : train + déjeuner + vélo. Une journée pour découvrir le Pont du Gard depuis le centre Ville de Nîmes tout en profitant l’après-midi d’une sortie en vélo : 3 boucles possibles ! +33 4 66 22 68 88 https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/lio-train/revez/nimes-remoulins Exclusivité de la Région Occitanie, un journée événement tout compris : train + déjeuner + vélo. Une journée pour découvrir le Pont du Gard depuis le centre Ville de Nîmes tout en profitant l’après-midi d’une sortie en vélo : 3 boucles possibles !

Détails Catégories d’évènement: Gard, Vers-Pont-du-Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Vers-Pont-du-Gard Adresse La Bégude 400 route de Pont du Gard Ville Vers-Pont-du-Gard lieuville 43.94761#4.53502