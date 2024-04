Journée événement 80e Exposition, Spectacle Cabaret et Feu d’artifice Creully sur Seulles, samedi 13 juillet 2024.

Journée événement 80e Exposition, Spectacle Cabaret et Feu d’artifice Creully sur Seulles Calvados

Samedi 13 juillet, Fêtons ensemble la Liberté retrouvée !

Une journée festive et conviviale sur le thème du 80ème anniversaire du Débarquement, autour de 3 événements une exposition de véhicules anciens, un spectacle cabaret sous le nouveau kiosque du village et un feu d’artifice pour clôturer la journée. Possibilité de se restaurer sur place (sucré, salé et buvette).

Exposition de véhicules anciens (ACC Normandie)

En tenue d’époque civile ou militaire, des amateurs de véhicules anciens exposent motos et voitures et partagent leur passion avec vous.

De 15h à 18h, Place Paillaud

Tout public Sans réservation Gratuit

Spectacle Les amoureux du cabaret (La Fugue et Cie)

Sous forme de cabaret ayant pour fil rouge le répertoire jazz et chanson française des années 40, ce spectacle nous fait vivre une histoire d’amour, de la déclaration de guerre jusqu’à la Libération. Ce spectacle sera joué sous le nouveau kiosque. C’est ici, 80 ans plus tôt, que l’orchestre de la 3° Division canadienne avait offert un concert aux habitants de Creully.

À 21h, Place Paillaud

Tout public Sans réservation Gratuit

Feu d’artifice

À partir de 23h, Allée cavalière du Château

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 15:00:00

fin : 2024-07-13 23:30:00

Place Paillaud

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie chateau-musee@creully-sur-seulles.fr

