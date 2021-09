Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes-d'Armor, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Journée Européennes du Patrimoine – Visite guidée de Jugon-les-Lacs Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez vous guider le long des rues de la Petite Cité de Caractère de Jugon-les-Lacs. De la fondation du château à la cité touristique actuelle, découvrez l’histoire du vieux bâti le temps d’une promenade commentée.

Nombre de personnes limité, 4 personnes minimum. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Pass sanitaire demandé et réservation obligatoire. jugonleslacs@capderquy-valandre.com +33 2 57 25 22 22 https://reservation.elloha.com/?idPublication=45b41a13-1fd4-470c-b1ef-d33c8f37c22e&idoi=7d3caaa2-337c-423b-a21f-ed0956fb9ccf&idPrestation=a99cb1a3-6833-429d-935e-3aac45e34067&culture=fr-FR&searchFirstAvailableDates=1 A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, laissez vous guider le long des rues de la Petite Cité de Caractère de Jugon-les-Lacs. De la fondation du château à la cité touristique actuelle, découvrez l’histoire du vieux bâti le temps d’une promenade commentée.

