Journée Européennes du Patrimoine Saint-Amour, 17 septembre 2022, Saint-Amour.

Journée Européennes du Patrimoine Saint-Amour

2022-09-17 – 2022-09-18

Saint-Amour Jura Saint-Amour

En 2022, les Journées européennes du patrimoine célèbrent le patrimoine inclusif et diversifié, à travers le thème commun du «Patrimoine pour Tous». Vous ne savez pas quels sites visiter ?

Laissez-vous guider et préparez votre liste sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr et retrouvez tous les lieux de visites grâce à une carte interactive ! Ouvertures des Prisons Royales de Saint-Amour et de l’Apothicairerie à Saint-amour. D’autres sites vous ouvrent leurs portes : demandez le programme à l’Office de Tourisme !

tourisme@ccportedujura.fr

Saint-Amour

