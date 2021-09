Herbignac Herbignac Herbignac, Loire-Atlantique JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Herbignac Herbignac Catégories d’évènement: Herbignac

Herbignac Loire-Atlantique Herbignac Visite libre, circuit d’interprétation.

Démonstrations de savoir-faire anciens par la compagnie de reconstitution historique les Anz Potés. Vous découvrirez le travail du potier et son tour à bâton, du forgeron, de la brodeuse et du bourrelier. inscription.ranrouet@gmail.com +33 2 40 88 96 17 http://amisderanrouet.blogspot.fr/ Visite libre, circuit d’interprétation.

