Chevresis-Monceau Eglise Saint-Martin Aisne, Chevresis-Monceau Journée Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Martin Chevresis-Monceau Catégories d’évènement: Aisne

Chevresis-Monceau

Journée Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Martin, 18 septembre 2021, Chevresis-Monceau. Journée Européennes du Patrimoine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Martin

Lors de votre visite dans cette église, vous pourrez constater la rénovation en cours des peintures du choeur effectué par une décoratrice de patrimoine

Entrée libre

Visite de l’église de style second empire Eglise Saint-Martin 02270 Chevresis monceau Chevresis-Monceau Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Chevresis-Monceau Autres Lieu Eglise Saint-Martin Adresse 02270 Chevresis monceau Ville Chevresis-Monceau lieuville Eglise Saint-Martin Chevresis-Monceau