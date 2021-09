Moissieu-sur-Dolon Château de Bresson Isère, Moissieu-sur-Dolon Journée européennes du Patrimoine Château de Bresson Moissieu-sur-Dolon Catégories d’évènement: Isère

Exposition autour du thème des Journées européenne du patrimoine. Visite d’une salle basse restaurée. Visite du labyrinthe de charmilles en cours de rénovation.

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Château des XVIe et XVIIe siècles, ses jardins en terrasse à la française dans un parc arboré et son cadran solaire du XVe siècle. Château de Bresson 494, montée des murs, 38270 Moissieu-sur-Dolon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Moissieu-sur-Dolon Isère

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

