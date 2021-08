Chevresis-Monceau Chapelle funéraire Frédéric Viefville Aisne, Chevresis-Monceau Journée Européennes du Patrimoine Chapelle funéraire Frédéric Viefville Chevresis-Monceau Catégories d’évènement: Aisne

Dans le cimetière de Chevresis-Monceau se trouve la remarquable chapelle funéraire Frédéric Viefville. Réalisée à la fin du XIXe siècle dans le style néo-byzantin, cette chapelle a été érigée par Frédéric Viefville, notaire de Napoléon III, pour lui et sa famille. Ce lieu de recueillement est orné d'un dôme et d'une magnifique rosace. Il est aussi richement décoré grâce aux vitraux historiés sur lesquels sont d'ailleurs représentés les membres de la famille Viefville, ainsi que par des peintures murales.

