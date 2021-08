Journée Européennes du patrimoine Avranches, 18 septembre 2021, Avranches.

Journée Européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Avranches Manche

Toute la journée, visites et animations au Scriptorial, au Musée d’Art et d’Histoire et à la Bibliothèque Patrimoniale.

Gratuit.

+33 2 33 79 57 00

dernière mise à jour : 2021-06-25 par