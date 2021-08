Journée européennes du patrimoine à la forteresse du Mont-Valérien Mémorial du Mont-Valérien, 18 septembre 2021, Suresnes.

Journée européennes du patrimoine à la forteresse du Mont-Valérien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mémorial du Mont-Valérien

Journées européennes du patrimoine au Mont-Valérien ————————————————— Venez découvrir la forteresse du Mont-Valérien : lieu d’histoire et de mémoires de la Seconde Guerre mondiale et le régiment militaire des transmissions ouvert exceptionnellement au public. Tout au long du week-end, de 10h à 18h, le public pourra visiter librement ou suivre des visites guidées de la forteresse militaire, du « Parcours des Fusillés » et du mémorial de la France Combattante. De nombreuses animations pédagogiques à destination des jeunes seront proposées. Base militaire toujours active, le 8e Régiment des Transmissions ouvre exceptionnellement ses portes afin de faire découvrir ses missions, son fonctionnement ainsi que son colombier, le dernier d’Europe encore en fonction. Les visiteurs pourront découvrir l’histoire du Mont-Valérien, principal lieu d’exécution par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers des visites guidées adaptées et thématiques et des expositions. **Samedi 18 septembre** **10h à 18h |** Visites libres de la forteresse du Mont-Valérien Visites guidées toutes les 30 min _Présentation d’une pièce d’identité à l’entrée du fort_ Entrée par le 8e Régiment de Transmissions, rue du colonel Delestrée, 92150 Suresnes **10h30 |** Visite accessibilité à destination des personnes malvoyantes et non-voyantes Entrée gratuite sur inscription | Nombre de places limité 01 47 28 46 35 | [[info@mont-valerien.fr](mailto:info@mont-valerien.fr)](mailto:[info@mont-valerien.fr](mailto:info@mont-valerien.fr)) **Dimanche 19 septembre** **10h à 18h |** Visites libres de la forteresse du Mont-Valérien Visites guidées toutes les 30 min _Présentation d’une pièce d’identité à l’entrée du fort_ Entrée par le 8e Régiment de Transmissions, rue du colonel Delestrée, 92150 Suresnes **10h30 |** Visite thématique “[Dé]construire les mémoires. Récits, pratiques et acteurs au Mont-Valérien, de la Seconde Guerre mondiale à nos jours” Entrée gratuite sur inscription 01 47 28 46 35 | [info@mont-valerien.fr](mailto:info@mont-valerien.fr)

Entrée libre

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, venez découvrir la forteresse du Mont-Valérien : Haut lieu d’histoire et de mémoires de la 2nde Guerre mondiale et le régiment militaire.

Mémorial du Mont-Valérien Avenue du Professeur Léon Bernard 92150 Suresnes Suresnes Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00