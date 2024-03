Journée européennes des métiers d’art Rencontre d’Artisants d’Exception de St Céneri Saint-Céneri-le-Gérei, samedi 6 avril 2024.

Journée européennes des métiers d’art Rencontre d’Artisants d’Exception de St Céneri Saint-Céneri-le-Gérei Orne

Samedi

Dans l’un ‘des plus beaux villages de France’ et ‘Petite cité de caractère’, venez rencontrer et découvrir des artisans d’exception !Dans la petite église de St Céneri aux peinture rupestre de XIV siècle classé au monument historique vous pourrez découvrir le travail exceptionnel d’artisans d’art. Un moment d’échange et découverte du savoir-faire et des techniques qui font la richesse de notre artisanat français.Avec vos yeux d’enfant, venez découvrir la ferronnerie, la dorure et biens d’autre aux doigts de fée !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Eglise

Saint-Céneri-le-Gérei 61250 Orne Normandie mairie.saintceneri@wanadoo.fr

