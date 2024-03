Journée européennes des métiers d’art Les fuseaux au bout des doigts Magny-le-Désert, samedi 6 avril 2024.

Journée européennes des métiers d’art Les fuseaux au bout des doigts Magny-le-Désert Orne

Samedi

Tenus par le bout des doigts, en suivant un dessin, les fuseaux chargés de fils blanc ou en couleurs, se croisent et s’entrecroisent, des épingles placés avec précisions et les fils tissent la dentelle.

Démonstrations d’œuvres en cours, Exposition de diverses créations de dentelle aux fuseaux, des bijoux, marque-pages, motifs à encadrer ou a incruster sur des vêtements ou des créations en 3D, etc…

Initiations sur un modèle de marque-pages, vous pourrez manipuler et croiser les fuseaux et découvrir le chemin des différents fils.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle communale

Magny-le-Désert 61600 Orne Normandie patriciadentelle@sfr.fr

