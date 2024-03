Journée européennes des métiers d’art La Carneille, un village d’artisans d’art La Carneille Athis-Val de Rouvre, samedi 6 avril 2024.

Samedi

Lunetière depuis 2017, je participe aux JEMA depuis 2017. Ces journées nous permettent de montrer et d’expliquer notre savoir faire. C’est l’occasion pour notre clientèle de découvrir nos nouveautés et également de se renseigner sur nos techniques de création et fabrication e t de comprendre nos tarifications. Lors de ces journées nous nous regroupons pour proposer une visite complète de nos ateliers. Nous nous regroupons avec d’autres artisans d’art pour pouvoir vous plonger dans de surprenants univers créatifs…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

La Carneille 1 Rue de la Princerie

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie contact@labelleoptique.fr

