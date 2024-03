Journée européennes des métiers d’art La Carneille, un village d’artisans d’art Le bourg Athis-Val de Rouvre, samedi 6 avril 2024.

Journée européennes des métiers d’art La Carneille, un village d’artisans d’art Le bourg Athis-Val de Rouvre Orne

Samedi

Visite d’un atelier de céramique pour expliquer tout le déroulement, les étapes, du début à la finalité du pièce de céramique, travail et préparation de la terre ( grès ou porcelaine ), tournage d’une pièce, puis le descriptif des différentes cuissons ainsi que l’émaillage des pièces…

La visite donnera la possibilité de voir toutes les différentes matières premières pour élaborer les émaux, comment on compose des recettes nouvelles d’émaux, comment se font les recherches pour finaliser ces émaux.possibilité de s’initier au tournage et techniques sur le travail de la terre…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Le bourg La Carneille

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie loizephilippe@yahoo.fr

