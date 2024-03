Journée européennes des métiers d’art > Découverte de la lunetterie sur mesure Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, samedi 6 avril 2024.

Journée européennes des métiers d’art > Découverte de la lunetterie sur mesure Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Samedi

Xavier BARY, c’est plus de 40 années au service de la passion opticien depuis 1984, Artisan lunetier depuis 1994, Créateur Lunetier depuis 2012 puis Maître Artisan en Métier d’Art depuis 2018.Venir chez « Bary infini » en tant que client, c’est avoir l’assurance d’être accueilli de manière complètement personnalisée. Il sait écouter vos besoins, déceler vos envies, adapter votre correction et votre budget. Xavier BARY vous offre un large choix de solutions pour trouver vos futures lunettes à la fois belles et confortables.Venir chez « Bary infini » durant les JEMA c’est découvrir les coulisses de son métier/passion, découvrir des démonstration de fabrication d’une monture sur mesure en acétate de cellulose, avec l’utilisation d’outils traditionnels, des esquisses de dessin manuel, du dessin par ordinateur ainsi que la manipulation d’une fraiseuse à commande numérique ; de multiples possibilités d’association des couleurs et décors. Ne ratez pas ce RDV !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Cherbourg-Octeville 1 Rue Claude Debussy

Cherbourg-en-Cotentin 50130 Manche Normandie contact@bary-infini.fr

