Journée européennes des métiers d’art -Au bout des doigts Mortagne-au-Perche, samedi 6 avril 2024.

Fruit du Bois, une aventure de la racine à la cime, de l’ombre à la lumière. Avec ses marques du temps et ses irrégularités, chaque morceau de bois perdu glané raconte au bout de mes doigts une histoire de passion. Des pièces qui élèvent l’expérience au-delà de la simple fonction utilitaire pour devenir des oeuvres d’art façonnées par mes mains, outils indispensables à la conception de pièces uniques qui illuminent notre espace de vie avec grâce et élégance. La lumière, depuis la nuit des temps, rend visibles les choses.

