du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Ateliers jouret

Pour cette édition nous invitons nos voisins amis du Grand Bassin et ceux du collectif de “L’Alternateur” : Le Grand Bassin est un collectif de créateurs et artistes des Hauts de France, partageant des valeurs communes telles que : la slow production, le local et le design responsable. ➞ [[https://www.legrandbassin.fr/](https://www.legrandbassin.fr/)](https://www.legrandbassin.fr/) L’Alternateur est un lieu interdisciplinaire dédié aux arts urbains et contemporains, implanté en plein cœur de Roubaix, dont le but est de créer un dialogue entres les différentes pratiques artistiques et artisanales. ➞ [[https://www.facebook.com/Lalternateur.roubaix/](https://www.facebook.com/Lalternateur.roubaix/)](https://www.facebook.com/Lalternateur.roubaix/) Les participant·e·s • Delphine Barbry [[https://www.instagram.com/delphine.barbry/?hl=fr](https://www.instagram.com/delphine.barbry/?hl=fr)](https://www.instagram.com/delphine.barbry/?hl=fr) • Caroline Prevost [[https://www.instagram.com/carolineprevostceramique/?hl=fr](https://www.instagram.com/carolineprevostceramique/?hl=fr)](https://www.instagram.com/carolineprevostceramique/?hl=fr) • Murielle Bonin [[https://www.instagram.com/bonimuri/](https://www.instagram.com/bonimuri/)](https://www.instagram.com/bonimuri/) • YAZAY [[https://www.instagram.com/yazay.paris/?hl=fr](https://www.instagram.com/yazay.paris/?hl=fr)](https://www.instagram.com/yazay.paris/?hl=fr) • Jason Colpaert [[https://www.instagram.com/jason.colpaert/](https://www.instagram.com/jason.colpaert/)](https://www.instagram.com/jason.colpaert/) • Sandrine Hurtrer [https://www.instagram.com/hurtrer_sandrine/?hl=fr](https://www.instagram.com/hurtrer_sandrine/?hl=fr) • Verra Carlota [[https://www.instagram.com/verracarlota/](https://www.instagram.com/verracarlota/)](https://www.instagram.com/verracarlota/) • Louise Religieux [[https://www.instagram.com/louise.religieux/?hl=fr](https://www.instagram.com/louise.religieux/?hl=fr)](https://www.instagram.com/louise.religieux/?hl=fr) • Alexandra Basquin [[https://www.facebook.com/alexandra.basquin](https://www.facebook.com/alexandra.basquin)](https://www.facebook.com/alexandra.basquin) • Chouki Derrouiche [[https://www.facebook.com/chouki.derrouichesculpteur](https://www.facebook.com/chouki.derrouichesculpteur)](https://www.facebook.com/chouki.derrouichesculpteur) • Clémence Aplincourt [[https://www.instagram.com/clemenceateliercouture/](https://www.instagram.com/clemenceateliercouture/)](https://www.instagram.com/clemenceateliercouture/) • Marion Prouvost [[https://www.instagram.com/marionprouvost/](https://www.instagram.com/marionprouvost/)](https://www.instagram.com/marionprouvost/) • Sandrine Daubrège [[https://www.instagram.com/sandrinedaubrege/](https://www.instagram.com/sandrinedaubrege/)](https://www.instagram.com/sandrinedaubrege/) • Guylène Galantine [https://www.instagram.com/guylene_architecture_interieur/](https://www.instagram.com/guylene_architecture_interieur/)… • Nicolas Valynseele [[https://www.instagram.com/nicolasvalynseele/?hl=fr](https://www.instagram.com/nicolasvalynseele/?hl=fr)](https://www.instagram.com/nicolasvalynseele/?hl=fr) Comme lors de chaque Open Roubaix, nous ouvrons le bar/cafet’ et proposons nos meilleures crêpes et autres gourmandises afin de se sustenter ! ➜ INFOS PRATIQUES ET CONDITIONS D’ACCUEIL Entrée libre et gratuite. Les Ateliers Jouret – 13 rue de l’Hospice 59100 Roubaix ☞ En métro, arrêt Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas ☞ En tram, , arrêt Eurotéléport ✐ [[communicationjouret@gmail.com](mailto:communicationjouret@gmail.com)](mailto:communicationjouret@gmail.com) ✐ [[ateliers.jouret@gmail.com](mailto:ateliers.jouret@gmail.com)](mailto:ateliers.jouret@gmail.com) [[https://ateliersjouret.fr/](https://ateliersjouret.fr/)](https://ateliersjouret.fr/)

Entrée Libre

Tout au long du week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art, une quinzaine d’artistes présenteront leur travail et proposeront des démonstrations de leurs savoir-faire.

Ateliers jouret 13 rue de l’hospice Roubaix 59100 Roubaix Centre Nord



2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T23:00:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T19:00:00