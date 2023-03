Journée européennes des métiers d’art – Aquarelles Animalières Neuilly sur Eure, 1 avril 2023, Longny les Villages .

Journée européennes des métiers d’art – Aquarelles Animalières

1 place de Longny au Perche Neuilly sur Eure Longny les Villages Orne Neuilly sur Eure 1 place de Longny au Perche

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-02 19:00:00

Neuilly sur Eure 1 place de Longny au Perche

Longny les Villages

Orne

Artiste peintre professionnelle depuis plus de 15 ans, je me suis spécialisée dans l’art animalier. Je travaille à l’acrylique sur toile et à l’aquarelle. Je présenterai mon travail d’aquarelliste animalière. Explication de mon activité et démonstration d’aquarelle. Présentation d’aquarelles d’animaux domestiques, chiens, chats, chevaux et également d’animaux sauvages principalement de la région du Perche : Lièvre, renard, pic vert, pic épeiche, mésanges, rouges gorges, sitelle Torchepot… Venez découvrir mon travail.

Artiste peintre professionnelle depuis plus de 15 ans, je me suis spécialisée dans l’art animalier. Je travaille à l’acrylique sur toile et à l’aquarelle. Je présenterai mon travail d’aquarelliste animalière. Explication de mon activité et démonstration d’aquarelle. Présentation d’aquarelles d’animaux domestiques, chiens, chats, chevaux et également d’animaux sauvages principalement de la région du Perche : Lièvre, renard, pic vert, pic épeiche, mésanges, rouges gorges, sitelle Torchepot… Venez découvrir mon travail.

sophiebelasse@gmail.com +33 6 86 48 95 65

Neuilly sur Eure 1 place de Longny au Perche Longny les Villages

dernière mise à jour : 2023-03-06 par