2022-06-17 – 2022-06-19

Trois jours consacrés aux découvertes et pratiques archéologiques, et vous vous en doutez, Soissons est en bonne place. Les lignes suivantes autour du théâtre antique de Soissons sont une mise en bouche, vous vous attendons début juin au CIAP et à l’Office de tourisme pour retirer le programme complet.

