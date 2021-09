Gironde-sur-Dropt Gironde-sur-Dropt Gironde, Gironde-sur-Dropt Journée Européenne du Patrimoine: Visites de Gironde-sur-dropt Gironde-sur-Dropt Gironde-sur-Dropt Catégories d’évènement: Gironde

Gironde-sur-Dropt

Journée Européenne du Patrimoine: Visites de Gironde-sur-dropt Gironde-sur-Dropt, 18 septembre 2021, Gironde-sur-Dropt. Journée Européenne du Patrimoine: Visites de Gironde-sur-dropt 2021-09-18 – 2021-09-19

Gironde-sur-Dropt Gironde Gironde-sur-Dropt Pour les journées européenne du patrimoine la commune de Gironde-sur-Dropt vous propose: -le 18 Septembre un concert lyrique ainsi qu’une projection d’oeuvres d’artistes locaux sur les murs de l’église de 21h à 23h. -le 19 Septembre une balade découverte de l’ancienne écluse sur les rives de la Garonne et du Dropt abordant le patrimoine historique et naturel de la commune. Départ devant l’église à 15h. Sur réservation. -L’église sera ouverte aux visiteurs de 9h à 18h30 au cours des deux jours. Pour les journées européenne du patrimoine la commune de Gironde-sur-Dropt vous propose: -le 18 Septembre un concert lyrique ainsi qu’une projection d’oeuvres d’artistes locaux sur les murs de l’église de 21h à 23h. -le 19 Septembre une balade découverte de l’ancienne écluse sur les rives de la Garonne et du Dropt abordant le patrimoine historique et naturel de la commune. Départ devant l’église à 15h. Sur réservation. -L’église sera ouverte aux visiteurs de 9h à 18h30 au cours des deux jours. Pour les journées européenne du patrimoine la commune de Gironde-sur-Dropt vous propose: -le 18 Septembre un concert lyrique ainsi qu’une projection d’oeuvres d’artistes locaux sur les murs de l’église de 21h à 23h. -le 19 Septembre une balade découverte de l’ancienne écluse sur les rives de la Garonne et du Dropt abordant le patrimoine historique et naturel de la commune. Départ devant l’église à 15h. Sur réservation. -L’église sera ouverte aux visiteurs de 9h à 18h30 au cours des deux jours. Ministère de la culture dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gironde-sur-Dropt Autres Lieu Gironde-sur-Dropt Adresse Ville Gironde-sur-Dropt lieuville 44.58438#-0.0887