Journée Européenne du Patrimoine Visite guidée de la tour templière de Trébaix Trebaix Villesèque, samedi 21 septembre 2024.

Journée Européenne du Patrimoine Visite guidée de la tour templière de Trébaix Trebaix Villesèque Lot

A la fin du 13° s. la commanderie templière de Lacapelle Livron installe à Trébaix, au cœur du Quercy blanc, une domus de campagne .

La commanderie templière expérimente alors à Trébaïx un programme architectural novateur répondant au mieux à leurs besoins. Il subsiste de cette maison templière la tour barlongue abritant la chapelle et flanquée de sa tourelle d’escalier polygonale. Cette visite sera également l’occasion de poser un éclairage sur la vie et les organisations économiques et sociales des réseaux templiers des diocèses toulousains. Cette vsite se clôturerra par la découverte de l’église

Départ Devant la salle des fêtes de Trébaix

Visite gratuite limitée à 20 participants. EUR.

Début : 2024-09-21 15:00:00

fin : 2024-09-21 17:00:00

Trebaix Salle des fêtes de Trebaix

Villesèque 46090 Lot Occitanie

