Journée Européenne du Patrimoine Salles, 18 septembre 2021, Salles.

Journée Européenne du Patrimoine 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-18 21:00:00 Mairie de Salles 4 Place de la Mairie

Salles Gironde

Pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, plusieurs animations vous sont proposées le samedi 18 septembre :

– Présentation et dégustation des recettes et traditions culinaires du Pays de Buch

– Présentation des tableaux en bois sculptés de Roger Dufort

– Exposition de photos autour de la nature réalisées par les Sallois

– Découverte des jeux d’antan – Initiation à la danse gasconne et bal gascon

– Apéritif dînatoire avec spécialités auvergnates et espagnoles

Tous les détails sur le site de la ville : www.ville-de-salles.com

+33 5 56 88 30 11

Ville de Salles

